Cancillería responde a la presunta presencia de familiares de Diosdado Cabello en Panamá

El vicecanciller de la República de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, reaccionó a informes de medios de comunicación que señalan la presunta presencia en el país de familiares cercanos del ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, quienes habrían salido de ese país.

Hoyos aseguró este viernes 6 de febrero que el consulado panameño no ha emitido visas a familiares del dirigente venezolano, conocido como el “número dos del chavismo”.

“Nuestro consulado no ha emitido ninguna visa a familiares de Diosdado Cabello, ni ha recibido solicitud alguna de asilo”, señaló vicecanciller.

El 3 de enero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos y trasladados a Nueva York, donde se encuentran detenidos por su presunta vinculación en casos de narcotráfico. En su lugar, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país suramericano, ejerce como presidenta interina.