Mercado El Cruce de Calidonia cerrará este 7 de febrero por trabajos de mejora

La Alcaldía de Panamá informó que, debido a trabajos de reorganización y mejoras, el Mercado El Cruce de Calidonia permanecerá cerrado.

La Alcaldía de Panamá informó que, debido a trabajos de reorganización y mejoras, el Mercado El Cruce de Calidonia permanecerá cerrado este sábado 7 de febrero. Las labores permitirán mejorar la experiencia de los clientes. La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda causar.

