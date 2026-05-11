MIRE abre concurso 2026 para ingresar a la carrera diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) anunció la apertura oficial del Concurso Público de Primer Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, dirigido a profesionales interesados en formar parte del servicio exterior panameño.
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MIRE habilita 15 plazas para terceros secretarios
De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el proceso contempla la disponibilidad de 15 plazas de empleo para el cargo de terceros secretarios dentro de la carrera diplomática y consular.
El Ministerio indicó además que la información fue remitida a la Comisión Calificadora mediante el Memorando DM-MIRE-2025-058281 del 7 de agosto de 2025.
Concurso busca fortalecer servicio exterior
La Carrera Diplomática y Consular forma parte del sistema profesional del servicio exterior panameño y tiene como objetivo fortalecer la representación internacional del país mediante procesos de selección públicos y meritocráticos.
Los aspirantes que resulten seleccionados podrán integrarse a labores diplomáticas y consulares relacionadas con política exterior, cooperación internacional y representación de Panamá en el extranjero.