MIRE abre concurso 2026 para ingresar a la carrera diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) anunció la apertura oficial del Concurso Público de Primer Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, dirigido a profesionales interesados en formar parte del servicio exterior panameño.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución Administrativa 908 del 4 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Panamá.

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MIRE habilita 15 plazas para terceros secretarios

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el proceso contempla la disponibilidad de 15 plazas de empleo para el cargo de terceros secretarios dentro de la carrera diplomática y consular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053925495834620339?s=20&partner=&hide_thread=false A través de la Resolución Administrativa 908 del 4 de mayo de 2026, publicada en Gaceta Oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado al Concurso Público del Primer Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026. pic.twitter.com/eTuCfrapXc — Telemetro Reporta (@TReporta) May 11, 2026

El Ministerio indicó además que la información fue remitida a la Comisión Calificadora mediante el Memorando DM-MIRE-2025-058281 del 7 de agosto de 2025.

Concurso busca fortalecer servicio exterior

La Carrera Diplomática y Consular forma parte del sistema profesional del servicio exterior panameño y tiene como objetivo fortalecer la representación internacional del país mediante procesos de selección públicos y meritocráticos.

Los aspirantes que resulten seleccionados podrán integrarse a labores diplomáticas y consulares relacionadas con política exterior, cooperación internacional y representación de Panamá en el extranjero.