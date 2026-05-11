Panamá Nacionales -  11 de mayo de 2026 - 12:46

Sarampión en Panamá: MINSA monitorea posibles casos y detalla esquema de vacunación

El jefe nacional de Epidemiología del MINSA, detalló que se han establecido dos frentes de vigilancia estratégica contra el sarampión.

Vacunación del sarampión en Panamá.

Vacunación del sarampión en Panamá.

@Minsa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) intensifica la búsqueda de 386 personas que mantuvieron contacto con dos ciudadanos extranjeros contagiados de sarampión, quienes actualmente se encuentran bajo observación sanitaria.

La institución informó que el proceso de monitoreo ha enfrentado obstáculos, ya que muchos ciudadanos interrumpen las llamadas telefónicas de las autoridades por temor a ser víctimas de estafas. El MINSA aclara que el contacto busca únicamente recabar información epidemiológica para prevenir brotes.

El doctor Pablo González, jefe nacional de Epidemiología, detalló que se han establecido dos frentes de vigilancia estratégica:

  • La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.
  • La frontera con Costa Rica, en la provincia de Bocas del Toro.

Guía de vacunación contra el sarampión en Panamá

Las autoridades instan a la población a revisar su tarjeta de vacunación para verificar si cuentan con el esquema completo según la edad:

  • Niños (12 a 18 meses): Corresponde la vacuna MMR.

  • Adultos (Mayores de 18 años): Se aplica la dosis MR.

  • Esquema completo: Si ya cuenta con todas sus dosis y refuerzos, no es necesaria una revacunación.

Casos especiales y excepciones:

  • Incertidumbre: Quienes desconozcan si padecieron el virus o si fueron vacunados pueden aplicarse la dosis nuevamente sin riesgo.

  • Embarazadas: Se consideran un grupo de excepción (consulte con su médico).

  • Pacientes crónicos: Personas con enfermedades preexistentes deben validar la aplicación con su médico tratante.

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