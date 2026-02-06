Gobierno de Corea abre convocatoria de becas de posgrado para panameños

El Gobierno de Corea anunció la disponibilidad de cuatro cupos de becas dirigidas a panameños interesados en cursar estudios de posgrado, que incluyen maestrías, doctorados, programas de posdoctorado y programas de intercambio para profesores.

El plazo de entrega de documentos para los aspirantes será del jueves 12 al miércoles 25 de febrero, hasta las 6:00 p.m., a través del Sistema Integral de Estudios de Corea ( http://studyinkorea.go.kr ).

La notificación de los candidatos preseleccionados para la fase de entrevistas se realizará en marzo de 2026, mientras que los resultados de la primera etapa serán comunicados mediante correo electrónico o llamada telefónica.

Para más información sobre el proceso de postulación, los interesados pueden consultar la página web de la Embajada de Corea en Panamá: https://pan.mofa.go.kr/pa-es/.