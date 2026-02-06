Gobierno de Corea abre convocatoria de becas de posgrado para panameños

El Gobierno de Corea anunció la disponibilidad de cuatro cupos de becas dirigidas a panameños interesados en cursar estudios de posgrado, que incluyen maestrías, doctorados, programas de posdoctorado y programas de intercambio para profesores.
La notificación de los candidatos preseleccionados para la fase de entrevistas se realizará en marzo de 2026, mientras que los resultados de la primera etapa serán comunicados mediante correo electrónico o llamada telefónica.
Para más información sobre el proceso de postulación, los interesados pueden consultar la página web de la Embajada de Corea en Panamá: https://pan.mofa.go.kr/pa-es/.