Horario del Festival Carnavalístico 2026: culecos, actividades y presentaciones en los Carnavales 2026

La Alcaldía de Panamá anunció los horarios del Festival Carnavalístico 2026 que se realizará en la Cinta Costera.

Horario del Festival Carnavalistico 2026.

Ana Canto
La Alcaldía de Panamá anunció los horarios de las actividades programadas para el Festival Carnavalístico 2026, que se celebrará en la Cinta Costera durante los carnavales, del sábado 14 al martes 17 de febrero.

Festival Canavalístico 2026: horarios de actividades

Viernes 13 de febrero

  • Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero

  • Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
  • Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.
Festival Carnavalístico 2026: actividades en la Cinta Costera

El evento incluirá los tradicionales culecos, que contarán con nueve carros cisternas, además de tarimas con artistas de distintos géneros musicales y actividades recreativas para niños.

Como novedad, por primera vez en la historia, el carnaval se trasladará al Casco Antiguo, donde se desarrollarán actividades culturales especiales en coordinación con el Ministerio de Cultura.

