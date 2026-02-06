Horario del Festival Carnavalístico 2026: culecos, actividades y presentaciones en los Carnavales 2026

Horario del Festival Carnavalistico 2026. TReporta

Por Ana Canto La Alcaldía de Panamá anunció los horarios de las actividades programadas para el Festival Carnavalístico 2026, que se celebrará en la Cinta Costera durante los carnavales, del sábado 14 al martes 17 de febrero.

Festival Canavalístico 2026: horarios de actividades Viernes 13 de febrero Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m. Del sábado 14 al martes 17 de febrero Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m. Embed - Carnavalistico on Instagram: " Horarios oficiales del Festival Carnavalístico Vol. Caribe Organízate y ven a disfrutar con toda la familia. Cinta Costera 13 al 17 de febrero de 2026 Entrada gratis" View this post on Instagram Festival Carnavalístico 2026: actividades en la Cinta Costera El evento incluirá los tradicionales culecos, que contarán con nueve carros cisternas, además de tarimas con artistas de distintos géneros musicales y actividades recreativas para niños.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse