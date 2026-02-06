¡Atención Colón! Programa de "Armas por Comida" llega la próxima semana

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) anunció que el próximo lunes 9 de febrero el programa de "Armas por Comida, Medicinas y Electrodomésticos" se trasladará a la provincia de Colón . La iniciativa busca reducir los índices de violencia mediante la entrega voluntaria de armamento ilegal a cambio de incentivos económicos para necesidades básicas.

MINSEG: ubicación y detalles de la jornada

La actividad se llevará a cabo en el Centro Comercial 4 Altos, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las autoridades recalcaron que el proceso es totalmente confidencial, permitiendo que las personas entreguen armas de fuego, accesorios y municiones sin temor a represalias legales, recibiendo a cambio bonos canjeables en supermercados y farmacias locales.

Esfuerzo conjunto por la seguridad pública

Esta jornada es organizada en coordinación con la Gobernación de la provincia y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp). El programa forma parte de una estrategia nacional que busca sacar de circulación artefactos peligrosos de las calles y prevención del delito en las comunidades con mayor riesgo social.