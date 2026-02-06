En Colón, fuertes vientos provocan colapso de torre de señalización

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que atiende el colapso de la torre de señalización ubicada en el rompeolas del acceso a Manzanillo International Terminal (MIT), en la provincia de Colón , tras las condiciones atmosféricas adversas registradas en la zona.

Vientos y oleaje afectaron estructura clave

Según la AMP, los fuertes vientos y el oleaje significativo han provocado diversas incidencias en el sector de Cristóbal, entre ellas la caída de esta torre, cuya función es referenciar la entrada hacia las aguas navegables internas.

La entidad subrayó que esta señal marítima es un elemento clave para la seguridad de la navegación, especialmente para las embarcaciones que transitan hacia el puerto.

AMP evalúa acciones para mitigar riesgos

La institución detalló que un equipo técnico y operativo se encuentra evaluando la situación y gestionando, con carácter prioritario, las acciones necesarias para atender el incidente.

“El objetivo es mitigar los riesgos y restablecer las condiciones óptimas de señalización en el menor tiempo posible”, señaló la AMP, reiterando que se mantiene monitoreo constante ante las condiciones climáticas adversas en el área.