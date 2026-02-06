Colón Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 12:19

Se registra aparatoso accidente de tránsito en la Autopista Panamá-Colón

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente de tránsito en la autopista Panamá-Colón, a la altura de Nuevo San Juan.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la mañana de este viernes 6 de febrero se registró un aparatoso accidente de tránsito, en la Autopista Panamá-Colón, a la altura de Nuevo San Juan, lo que provocó que solo un carril esté habilitado en ambos sentidos.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente; no obstante, de manera preliminar se presume que podría estar relacionado con el exceso de velocidad. Al lugar acudieron estamentos de seguridad para realizar las labores de remoción de los vehículos involucrados.

Uno de los automotores accidentados transportaba un contenedor, el cual ya fue retirado de la vía para restablecer parcialmente el tránsito.

Este viernes se han registrado lluvias en diversas regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar las medidas de precaución al conducir.

