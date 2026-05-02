Colón Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 10:56

Incautan 700 paquetes de droga en Colón: dos aprehendidos

El SENAN y el Ministerio Público decomisaron 700 paquetes de presunta droga al norte de Portobelo, Colón. Dos colombianos fueron aprehendidos.

Incautan 700 paquetes de droga en Colón: dos aprehendidos

Incautan 700 paquetes de droga en Colón: dos aprehendidos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados durante un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público, desarrollado al norte de Portobelo, provincia de Colón.

En la acción, las autoridades lograron la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes para el inicio del proceso judicial.

Incautan 700 paquetes de droga en Colón

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De acuerdo con el informe preliminar, la sustancia decomisada será sometida a los análisis de rigor para confirmar su composición, como parte del procedimiento legal.

Este operativo forma parte de las estrategias de vigilancia y control que mantienen los estamentos de seguridad en las costas del país, con el objetivo de combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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