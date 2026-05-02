Incautan 700 paquetes de droga en Colón: dos aprehendidos

Un total de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados durante un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público, desarrollado al norte de Portobelo, provincia de Colón.
Incautan 700 paquetes de droga en Colón
De acuerdo con el informe preliminar, la sustancia decomisada será sometida a los análisis de rigor para confirmar su composición, como parte del procedimiento legal.
Este operativo forma parte de las estrategias de vigilancia y control que mantienen los estamentos de seguridad en las costas del país, con el objetivo de combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.