Incautan 700 paquetes de droga en Colón: dos aprehendidos

Un total de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados durante un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público, desarrollado al norte de Portobelo, provincia de Colón .

En la acción, las autoridades lograron la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes para el inicio del proceso judicial.

Incautan 700 paquetes de droga en Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2050600467156094976?s=20&partner=&hide_thread=false El Servicio Nacional @aeronavalpanama y el Ministerio Público incautaron 700 paquetes de presunta sustancia ilícita al norte de Portobelo, provincia de Colón. Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos en el operativo. pic.twitter.com/VzbrJ3bt3l — Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2026

De acuerdo con el informe preliminar, la sustancia decomisada será sometida a los análisis de rigor para confirmar su composición, como parte del procedimiento legal.

Este operativo forma parte de las estrategias de vigilancia y control que mantienen los estamentos de seguridad en las costas del país, con el objetivo de combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.