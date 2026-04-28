Colón Nacionales -  28 de abril de 2026 - 12:46

Incendio en apartamento de un edificio en Colón

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron las inspecciones técnicas para determinar la magnitud de los daños.

Incendio en apartamento de Colón.

Incendio en apartamento de Colón.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la mañana de este martes 28 de abril, se registró un incendio en un apartamento de un caserón conocido como el "antiguo Intel", ubicado entre las calles 8 y 9 de la Avenida del Frente, en la ciudad de Colón. El siniestro fue sofocado gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos.

El coronel Miguel Vaughan, jefe de la zona regional de los bomberos, detalló que el reporte fue recibido a las 10:30 a.m., lo que permitió el despliegue inmediato de las unidades de extinción.

Tras controlar las llamas, las autoridades iniciaron las inspecciones técnicas para determinar la magnitud de los daños y el número exacto de apartamentos afectados. Vaughan destacó que, en esta ocasión, se contó con el recurso hídrico suficiente para sofocar el fuego y evitar que se propagara a estructuras adyacentes.

Se espera que, en las próximas horas, personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Junta Comunal de Barrio Norte se apersonen al lugar para realizar el censo de damnificados y coordinar la asistencia necesaria para las familias afectadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049173757181227463&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Reportan incendio en depósito del Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del miércoles 29 de abril

Suspenden clases en escuela de Pesé por plaga de pulgas en aulas

Recomendadas

Más Noticias