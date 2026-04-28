Incendio en apartamento de un edificio en Colón

En la mañana de este martes 28 de abril, se registró un incendio en un apartamento de un caserón conocido como el "antiguo Intel", ubicado entre las calles 8 y 9 de la Avenida del Frente, en la ciudad de Colón. El siniestro fue sofocado gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos.

El coronel Miguel Vaughan, jefe de la zona regional de los bomberos, detalló que el reporte fue recibido a las 10:30 a.m., lo que permitió el despliegue inmediato de las unidades de extinción.

Tras controlar las llamas, las autoridades iniciaron las inspecciones técnicas para determinar la magnitud de los daños y el número exacto de apartamentos afectados. Vaughan destacó que, en esta ocasión, se contó con el recurso hídrico suficiente para sofocar el fuego y evitar que se propagara a estructuras adyacentes.

Se espera que, en las próximas horas, personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y de la Junta Comunal de Barrio Norte se apersonen al lugar para realizar el censo de damnificados y coordinar la asistencia necesaria para las familias afectadas.