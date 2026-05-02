Panamá evalúa vuelo directo a Japón con ANA y Boeing

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un grupo de ejecutivos de All Nippon Airways y personal de The Boeing Company, quienes realizaron una visita técnica para evaluar la viabilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio.

El encuentro, coordinado por Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., también contó con la participación de la Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y representantes de Copa Airlines, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

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Durante la reunión, la autoridad aeronáutica destacó los avances en las negociaciones bilaterales necesarias para establecer los derechos de tráfico que permitan concretar esta ruta, considerada estratégica para el país.

Clave: seguridad y conectividad desde Panamá

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Uno de los puntos centrales fue el desarrollo del sistema One Stop Security, una herramienta que busca optimizar la seguridad aeroportuaria y facilitar la conexión de pasajeros, lo que abriría la puerta a nuevas operaciones internacionales.

Las autoridades subrayaron que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para consolidar a Panamá como un hub aéreo regional de clase mundial, ampliando su alcance hacia mercados clave como Asia.

De concretarse, el vuelo directo entre Panamá y Tokio representaría un paso significativo en la expansión de rutas intercontinentales y en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y turísticas entre ambos países.