Boxeo Deportes -  1 de mayo de 2026 - 15:44

Pelea David Benavidez vs Gilberto 'El Zurdo' Ramírez: fecha, hora y dónde verla en Panamá

Este sábado, será la pelea de David “El Monstruo Mexicano” Benavidez Gilberto “Zurdo” Ramírez, por los títulos mundiales unificados del peso crucero.

Pelea David Benavidez vs. El Zurdo Ramírez.

Pelea David Benavidez vs. El Zurdo Ramírez.

@lomejordelboxeo
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 2 de mayo, se llevará uno de los encuentros del boxeo más esperados del año. El mexicano - estadounidense David “El Monstruo Mexicano” Benavidez y el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, se medirán para definir los títulos mundiales unificados del peso crucero, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En el evento también se ofrecerá el duelo entre José Armando Reséndiz y Jaime Munguía, por el título mundial supermediano AMB.

Pelea David Benavidez vs. El Zurdo Ramírez: hora y dónde ver en Panamá

Los fanáticos panameños tienen diversas opciones para no perderse ni un segundo de la acción, con una transmisión que inicia desde las 7:00 p.m.:

Embed - Lo Mejor del Boxeo on Instagram: " SÁBADO 2 DE MAYO – 7:00 PM David “El Monstruo Mexicano” Benavidez Gilberto “Zurdo” Ramírez Títulos mundiales unificados del peso crucero José Armando Reséndiz Jaime Munguía Título mundial supermediano AMB Por Telemetro y RPC ¡BAM! Esto sí es pegar duro"
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