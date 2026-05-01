Pelea David Benavidez vs Gilberto 'El Zurdo' Ramírez: fecha, hora y dónde verla en Panamá

Pelea David Benavidez vs. El Zurdo Ramírez. @lomejordelboxeo

Por Ana Canto Este sábado 2 de mayo, se llevará uno de los encuentros del boxeo más esperados del año. El mexicano - estadounidense David “El Monstruo Mexicano” Benavidez y el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, se medirán para definir los títulos mundiales unificados del peso crucero, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En el evento también se ofrecerá el duelo entre José Armando Reséndiz y Jaime Munguía, por el título mundial supermediano AMB.

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