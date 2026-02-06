Presentan denuncia contra la directora del SENNIAF por irregularidades en albergues de menores

Este viernes 6 de febrero, la diputada Alexandra Brenes presentó una denuncia contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENNIAF ), Ana Fábrega, por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Durante la presentación de la denuncia, Brenes estuvo acompañada por el exdirector del albergue de Tocumen, César Pérez, quien fue destituido por la SENNIAF bajo el argumento de pérdida de confianza.

Pérez aseguró haber detectado irregularidades dentro de la institución, las cuales, según indicó, fueron puestas en conocimiento de las autoridades, relacionadas con presuntos casos de maltrato a menores.

De acuerdo con el exdirector, la semana pasada recibió la notificación formal de su separación del cargo, motivo por el cual presentó una apelación administrativa. No obstante, este viernes fue removido de manera definitiva de sus funciones.

"Siempre estoy presentado la situación de nuestros menores en el albergue de Tocumen (...) todo ciudadano debe presentar una denuncia cuando se violen los derechos de nuestros menores", dijo el exdirector.

Asimismo, el jueves 5 de febrero, un equipo técnico de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional se trasladó al albergue de Tocumen para realizar una inspección oficial.