Panamá Oeste Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 15:36

MINSA anuncia feria de salud gratuita en Westland Mall: servicios y horarios disponibles

El MINSA brindará atención médica, vacunas y planificación familiar este domingo 8 de febrero en Arraiján. Cupos limitados.

MINSA realizará feria de salud en Panamá Oeste.

MINSA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Con el objetivo de promover un "Verano Seguro y Saludable", el Ministerio de Salud (MINSA) organiza una Feria de Salud de Promoción y Prevención denominada "Con Salud y Bienestar". La jornada se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en las instalaciones del Centro Comercial Westland Mall, en un horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

MINSA: servicios de salud y prevención gratuitos

La actividad es gratuita y busca facilitar el acceso a servicios básicos antes del inicio de los carnavales. Entre las atenciones que el MINSA pondrá a disposición del público se encuentran:

  • Atención de medicina general y farmacia.
  • Jornadas de vacunación y toma de presión arterial.
  • Pruebas rápidas de VIH.
  • Orientación nutricional y odontológica.
  • Stands promocionales y conversatorios con expertos.

Planificación familiar y requisitos clave

Dentro de la oferta de salud, se destaca el servicio de planificación familiar con la colocación de Implanon. El MINSA advierte que los cupos son limitados y que las interesadas deben cumplir con un requisito indispensable: presentar una prueba de embarazo de laboratorio con un máximo de 24 horas de antelación para poder acceder al procedimiento.

