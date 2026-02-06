Panamá Entretenimiento -  6 de febrero de 2026 - 16:45

Samy y Sandra Sandoval lanzan "Problema Resuelto Remix" con Principal para los carnavales

A una semana de la fiesta, los "Patrones de la Cumbia" Samy y Sandra Sandoval se unen al género urbano. El estreno llega tras el éxito de "Ella tiene un sugar".

Samy y Sandra Sandoval junto a Principal durante la grabación de nuevo tema musical.

Samy y Sandra Sandoval junto a Principal durante la grabación de nuevo tema musical.

@principal_507
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La maquinaria musical de Samy y Sandra Sandoval no se detiene a solo una semana de los carnavales. El pasado 1 de febrero de 2026, los "Patrones de la Cumbia" sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de "Problema Resuelto Remix", una colaboración estratégica junto al artista urbano Principal que promete encender las rutas del desfile en todo el país.

Embed - Problema Resuelto Remix (Video Oficial) Junto A Samy Y Sandra Sandoval

Sammy y Sandra Sandoval junto a Principal: una alianza que une géneros

Fieles a su tradición de dominar la temporada festiva, los hermanos Sandoval apuestan por esta nueva versión que fusiona el ritmo del acordeón con los beats urbanos. Esta colaboración con Principal busca captar a una audiencia diversa, refrescando la propuesta musical del dúo monagrillero justo cuando los panameños ultiman detalles para el inicio de las festividades del "Rey Momo".

El dominio musical de los Sandoval en carnavales

Este estreno no llega solo, pues se suma al fenómeno de "Ella tiene un sugar", tema lanzado el 22 de enero de 2026 que ya se posiciona como el éxito indiscutible del carnaval. Con dos canciones sonando fuertemente, Samy y Sandra reafirman su vigencia como los líderes de la fiesta más esperada por el pueblo panameño.

Embed - ELLA TIENE UN SUGGAR - SAMY Y SANDRA SANDOVAL

En esta nota:
Seguir leyendo

Aún es de noche en Caracas: Edgar Ramírez y Natalia Reyes revelan detalles del filme

VIDEO | EN VIVO Calle 7 Panamá gran final de la temporada 26

Salidas inesperadas en Calle 7 Panamá: excampeones quedan fuera antes de la final

Recomendadas

Más Noticias