Samy y Sandra Sandoval lanzan "Problema Resuelto Remix" con Principal para los carnavales

Samy y Sandra Sandoval junto a Principal durante la grabación de nuevo tema musical.

La maquinaria musical de Samy y Sandra Sandoval no se detiene a solo una semana de los carnavales. El pasado 1 de febrero de 2026, los "Patrones de la Cumbia" sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de "Problema Resuelto Remix", una colaboración estratégica junto al artista urbano Principal que promete encender las rutas del desfile en todo el país.

Sammy y Sandra Sandoval junto a Principal: una alianza que une géneros

Fieles a su tradición de dominar la temporada festiva, los hermanos Sandoval apuestan por esta nueva versión que fusiona el ritmo del acordeón con los beats urbanos. Esta colaboración con Principal busca captar a una audiencia diversa, refrescando la propuesta musical del dúo monagrillero justo cuando los panameños ultiman detalles para el inicio de las festividades del "Rey Momo".

El dominio musical de los Sandoval en carnavales

Este estreno no llega solo, pues se suma al fenómeno de "Ella tiene un sugar", tema lanzado el 22 de enero de 2026 que ya se posiciona como el éxito indiscutible del carnaval. Con dos canciones sonando fuertemente, Samy y Sandra reafirman su vigencia como los líderes de la fiesta más esperada por el pueblo panameño.