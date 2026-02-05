| Telemetro
Carnavales en la capital tendrán culecos, artistas internacionales y atractivos para turistas

Los Carnavales 2026 se celebrarán del 14 al 17 de febrero, mientras que las actividades del municipio iniciarán la noche del viernes 13 de febrero.

Festival Carnavalístico del la Alcaldía de Panamá durante los días de carnavales 2025.

Ana Canto
Para los carnavales en la ciudad de Panamá, el Festival Carnavalístico ofrecerá una variada agenda de actividades dirigidas tanto a nacionales como a extranjeros, informó la Alcaldía de Panamá.

El evento incluirá los tradicionales culecos, que contarán con nueve carros cisternas, además de tarimas con artistas de distintos géneros musicales y actividades recreativas para niños.

Como novedad, por primera vez en la historia, el carnaval se trasladará al Casco Antiguo, donde se desarrollarán actividades culturales especiales en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Los Carnavales 2026 se celebrarán del sábado 14 al martes 17 de febrero, mientras que las actividades organizadas por el municipio iniciarán la noche del viernes 13 de febrero.

La entrada al Festival Carnavalístico, Volumen Caribe, será totalmente gratuita.

