Carnavales 2026: este es el día libre oficial para trabajadores públicos y privados

Los carnavales 2026 iniciarán oficialmente el sábado 24 de febrero en Panamá. Instagram/@festivalcarnavalistico

Por Ana Canto Los carnavales 2026 iniciarán oficialmente el sábado 24 de febrero a nivel nacional, con diversas actividades en la capital y en las provincias, además de los tradicionales desfiles de reinas, culecos y comparsas, los cuales se extenderán hasta el martes 17 de febrero.

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, el día reconocido como de descanso por fiesta nacional será el martes 17 de febrero, aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

