Carnavales 2026: este es el día libre oficial para trabajadores públicos y privados

Los carnavales 2026 iniciarán oficialmente el sábado 24 de febrero a nivel nacional, con diversas actividades en la capital y en las provincias, además de los tradicionales desfiles de reinas, culecos y comparsas, los cuales se extenderán hasta el martes 17 de febrero.
El trabajo realizado en día de fiesta o duelo nacional se remunerará con un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio del derecho del trabajador a que se le otorgue, como compensación, cualquier otro día de descanso durante la semana. Este recargo del 150 % incluye la remuneración del día de descanso.
Días libres por descanso y duelo nacional en Panamá
- 1 y 9 de enero
- El martes de carnaval
- El viernes santo
- El 1 de mayo
- El 3 y 5 de noviembre
- El 10 y 28 de noviembre
- El 8 y 25 de diciembre
- El día que tome posesión el Presidente titular de la República