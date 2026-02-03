Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 11:23

Carnavales 2026: este es el día libre oficial para trabajadores públicos y privados

Los carnavales 2026 iniciarán oficialmente el sábado 24 de febrero y se extenderán hasta el martes 17 de febrero a nivel nacional.

Los carnavales 2026 iniciarán oficialmente el sábado 24 de febrero a nivel nacional, con diversas actividades en la capital y en las provincias, además de los tradicionales desfiles de reinas, culecos y comparsas, los cuales se extenderán hasta el martes 17 de febrero.

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, el día reconocido como de descanso por fiesta nacional será el martes 17 de febrero, aplicable a todos los trabajadores del sector público y privado.

El trabajo realizado en día de fiesta o duelo nacional se remunerará con un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio del derecho del trabajador a que se le otorgue, como compensación, cualquier otro día de descanso durante la semana. Este recargo del 150 % incluye la remuneración del día de descanso.

Días libres por descanso y duelo nacional en Panamá

  • 1 y 9 de enero
  • El martes de carnaval
  • El viernes santo
  • El 1 de mayo
  • El 3 y 5 de noviembre
  • El 10 y 28 de noviembre
  • El 8 y 25 de diciembre
  • El día que tome posesión el Presidente titular de la República
