Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas calientan motores con el estreno de sus tonadas 2026

El Carnaval 2026 empieza a tomar forma en Las Tablas con el estreno de las nuevas tonadas de Calle Arriba y Calle Abajo, dos presentaciones que marcarán el pulso de la rivalidad más emblemática del país y que reunirán a seguidores, murgas y cortes reales este sábado 31 de enero.

Calle Arriba de Las Tablas presenta “La Cámara de los Secretos”

La primera tuna del país, Calle Arriba de Las Tablas, presentará oficialmente sus tonadas 2026 bajo el concepto “La Cámara de los Secretos”, un espectáculo que combina sátira, crítica y el estilo clásico que distingue a esta tuna.

El evento se realizará este sábado 31 de enero, desde las 4:00 p.m., en Mi Pueblito Interiorano, con el acompañamiento musical de La Murga de Las Tablas.

La actividad contará con la presencia de de S.R.M. Almendra Sofía Crovari Correa reina 2025, y S.M. Ana Isabel Carrizo Castillo, Soberana 2026. Los boletos tienen un costo de $12 en preventa y $15 el día del evento.

Calle Arriba de Las Tablas 2026 SM Ana Isabel Carrizo Castillo, Calle Arriba de Las Tablas 2026. @callearribalt

Calle Abajo de Las Tablas responde con “Secretos de la Favela”

Por su parte, Calle Abajo de Las Tablas apostará fuerte con el estreno “Brasil: Secretos de la Favela”, una propuesta cargada de picardía y mensajes directos, al ritmo de la murga El Perla Negra, conocida por “prender” el Parque Porras.

La presentación se llevará a cabo en Terrazas del Shopping Plaza, Isla Flamenco de Amador, desde las 3:00 p.m., con la presentación de la Corte Real Platino que acompañara a S.M. Astrid Carolina Sánchez Brandao, reina 2026, quien estará acompañara la reina 2025, S.R.M. Sofía Gabriela I.

La preventa también está fijada en $12, mientras que el acceso en taquilla será de $15.

Con estos estrenos, Las Tablas confirma que el Carnaval 2026 ya empezó… y que la guerra de tonadas viene sin secretos guardados