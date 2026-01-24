Carnavales en Panamá iniciarán el sábado 14 de febrero de 2026

Los Carnavales 2026 se celebrarán en Panamá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, periodo en el que se espera la participación de miles de ciudadanos y turistas en actividades festivas tanto en la ciudad capital como en las distintas provincias del país.

Durante estos cuatro días, comunidades, municipios y autoridades organizan desfiles, culecos y eventos culturales que convierten a los carnavales en una de las festividades más importantes del calendario nacional.

Contenido relacionado: MINSA inspeccionará y certificará carros cisterna para Carnavales 2026

Carnavales en Panamá 2026: fechas y qué día es feriado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013673745487925295?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013673745487925295%7Ctwgr%5Ed7d90aed50e2768ac68e5cd51b204b66b82d22f9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17692026734569149&partner=&hide_thread=false Hasta las 5:00 p.m. se extenderán este año las tradicionales mojaderas del Carnaval Acuático de Penonomé.



Además, habrá desfiles desde el día domingo hasta el martes en la Avenida Central, desde las 9:00 p.m. pic.twitter.com/1oO0fc7ZOi — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo de Panamá, el martes 17 de febrero es considerado día de fiesta oficial por motivo de los carnavales, por lo que aplica la normativa laboral correspondiente a los días feriados.

Pago por trabajar en día de Carnaval

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que el trabajo realizado en un día de fiesta o de duelo nacional debe remunerarse con un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria.

Este pago adicional se reconoce sin perjuicio del derecho del trabajador a recibir un día compensatorio en otra fecha de la misma semana, conforme a lo dispuesto por la ley laboral vigente.