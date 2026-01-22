MINSA inspeccionará y certificará carros cisterna para Carnavales 2026

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región de Salud de Los Santos, anunció la jornada de inspección y certificación de carros cisterna que serán utilizados durante los Carnavales 2026, con el objetivo de garantizar el uso seguro del agua y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
MINSA anuncia jornada de inspección y certificación de carros cisterna
La jornada se desarrollará en dos etapas, que incluyen inspección sanitaria y certificación oficial.
Paso 1: Inspección sanitaria de los carros cisterna
La inspección de los carros cisterna estará a cargo del Departamento de Saneamiento Ambiental y se realizará del 26 de enero al 10 de febrero de 2026 en los siguientes puntos de atención:
- Hospital Rural de Tonosí
- Hospital de Macaracas
- CAPSI de Pedasí
- CAPSI de Las Tablas
- CAPSI de La Villa
- Centro de Salud de Guararé
- Centro de Salud de Pocrí
Paso 2: Certificación de los carros cisterna
La certificación oficial se realizará únicamente en el MINSA CAPSI de La Villa de Los Santos, a cargo del Departamento de Calidad de Agua, en el período comprendido del 23 de enero al 13 de febrero de 2026.
Requisitos para la certificación
Para obtener la certificación, los propietarios o responsables de los carros cisterna deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar el Acta de Inspección Sanitaria
- El carro cisterna debe transportar única y exclusivamente agua
- No se permitirá la certificación de carros cisterna que hayan transportado hidrocarburos
Las inspecciones y certificaciones tienen como finalidad verificar que los carros cisterna utilizados para el transporte de agua cumplan con las normas sanitarias establecidas, garantizando así su uso seguro durante las actividades del Carnaval.
El MINSA exhortó a los interesados a cumplir con este proceso dentro de las fechas establecidas, a fin de evitar contratiempos durante las festividades.