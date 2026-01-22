Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico en presunto caso de mala praxis

El Hospital Nicolás A. Solano emitió un comunicado oficial para aclarar información que circula en medios de comunicación y plataformas digitales sobre la aprehensión de un médico vinculado a un presunto caso de mala praxis ocurrido en el año 2021.

Doctor Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico acusado de mala praxis. Online Marketing / Unsplash

Hospital Nicolás A. Solano aclara vínculo laboral

De acuerdo con el comunicado, el profesional mencionado mantuvo una relación laboral con el centro hospitalario únicamente por turnos durante el año 2021. La institución subrayó que, en la actualidad, esta persona no forma parte del personal médico, administrativo ni operativo del centro hospitalario.

La aclaración se da en respuesta a versiones que han generado confusión sobre la posible vinculación actual del profesional con la entidad de salud pública.

En su comunicado, el hospital reiteró su firme compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica y el cumplimiento estricto de los protocolos clínicos y las normativas legales vigentes. Asimismo, la administración reafirmó su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de todos sus pacientes.