Panamá Oeste Nacionales -  22 de enero de 2026 - 16:06

Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico en presunto caso de mala praxis

Hospital Nicolás A. Solano emitió un comunicado para aclarar versiones difundidas sobre la supuesta vinculación actual del profesional con la institución.

Hospital Nicolás A. Solano
Hospital Nicolás A. Solano, La Chorrera.           Cortesía
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Hospital Nicolás A. Solano emitió un comunicado oficial para aclarar información que circula en medios de comunicación y plataformas digitales sobre la aprehensión de un médico vinculado a un presunto caso de mala praxis ocurrido en el año 2021.

Doctor
Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico acusado de mala praxis.

Hospital Nicolás A. Solano aclara relación laboral de médico acusado de mala praxis.

Hospital Nicolás A. Solano aclara vínculo laboral

De acuerdo con el comunicado, el profesional mencionado mantuvo una relación laboral con el centro hospitalario únicamente por turnos durante el año 2021. La institución subrayó que, en la actualidad, esta persona no forma parte del personal médico, administrativo ni operativo del centro hospitalario.

La aclaración se da en respuesta a versiones que han generado confusión sobre la posible vinculación actual del profesional con la entidad de salud pública.

En su comunicado, el hospital reiteró su firme compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica y el cumplimiento estricto de los protocolos clínicos y las normativas legales vigentes. Asimismo, la administración reafirmó su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de todos sus pacientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Melitón Arrocha renuncia al Partido Panameñista y cuestiona su rol como oposición

MINSA inspeccionará y certificará carros cisterna para Carnavales 2026

IDAAN entrega órdenes de proceder para dos proyectos de agua potable en Los Santos

Recomendadas

Más Noticias