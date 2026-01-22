IDAAN entrega órdenes de proceder para dos proyectos de agua potable en Los Santos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) entregó dos órdenes de proceder para la ejecución de proyectos orientados a mejorar el suministro de agua potable en la provincia de Los Santos, beneficiando a más de 9,000 personas.

IDAAN trae mejoras al sistema de suministros en San Isabel

Uno de los proyectos contempla mejoras al sistema de suministro de agua de San Isabel, distrito de Las Tablas, siendo su objetivo optimizar el servicio para más de 1,500 residentes. Según el IDAAN, estas acciones permitirán fortalecer la infraestructura y mejorar la distribución del recurso hídrico en la comunidad.

El director ejecutivo del IDAAN, ingeniero Rutilio Villarreal, destacó que esta iniciativa responde a solicitudes planteadas por los residentes meses atrás.

IDAAN 1 Residentes de Santa Isabel en Las Tablas, Los Santos. @IDAANinforma

Instalación de tanques en varias comunidades

El segundo proyecto corresponde al suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua en Las Tablas, Tonosí y Llano de Piedra, beneficiando a más de 7,500 personas. Esta obra busca reforzar la capacidad de almacenamiento y apoyar la continuidad del servicio en estas zonas.

De acuerdo con la entidad, ambos proyectos son considerados de alto impacto y forman parte de las acciones para atender comunidades que han enfrentado dificultades históricas en el acceso al agua potable.