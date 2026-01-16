MINSA inaugura moderno tomógrafo en Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Los Santos

El ministro de Salud ( MINSA ), Fernando Boyd Galindo, inauguró un moderno tomógrafo en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, un equipo de alta tecnología valorado en más de un millón de dólares que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica y mejorar la atención oportuna de más de 96 mil habitantes de la provincia de Los Santos y de provincias aledañas como Herrera y Veraguas.

Durante el acto inaugural, Boyd Galindo destacó que la puesta en funcionamiento de este tomógrafo representa un avance significativo para la red pública de salud, al facilitar diagnósticos más precisos, reducir los tiempos de espera y evitar traslados innecesarios de pacientes a otras regiones del país, impactando directamente en la calidad de la atención médica.

En la actividad también participó el director regional de Salud de Los Santos, Manuel Antonio González González, quien resaltó la importancia del nuevo equipo para la provincia, subrayando que fortalece la capacidad resolutiva del hospital y se convierte en una herramienta fundamental para la atención de urgencias, hospitalización y consulta especializada, en beneficio directo de los pacientes.

La inauguración se realizó en el marco de un acto conmemorativo que reafirma el compromiso del sector salud con el fortalecimiento de los servicios hospitalarios y la modernización de la infraestructura médica en la región de Azuero, consolidando al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas como un referente en atención especializada.