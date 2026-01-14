MINSA descarta riesgo en Panamá por fórmulas infantiles retiradas en Argentina y Europa

El Ministerio de Salud ( MINSA ) aseguró que los lotes de fórmulas infantiles retirados en Argentina y los Países Bajos por una posible contaminación no han ingresado a Panamá, por lo que los productos que se comercializan actualmente en el país no representan riesgo para la población.

MINSA: productos evaluados y verificación de origen

De acuerdo con el comunicado oficial, la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) realizó una revisión técnica a las fórmulas Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en presentaciones de 400 y 800 gramos, así como a Nestlé Alfamino. Tras la inspección, se confirmó que los lotes disponibles en el país no tienen a Argentina como país de fabricación, por lo que fueron considerados aptos para el consumo humano.

El MINSA también informó que el único producto con origen en los Países Bajos es NAN Expert Pro Sin Lactosa, correspondiente al RSI 182419. Luego de su evaluación, se determinó que estos lotes tampoco representan riesgo alguno para la población panameña.

Motivo del retiro internacional y vigilancia sanitaria

La entidad explicó que la alerta internacional se originó luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina anunciara el retiro voluntario de 11 lotes de estas fórmulas infantiles, por una posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual puede causar trastornos gastrointestinales.

Ante este escenario, el MINSA reiteró que se mantendrá vigilante del ingreso y la comercialización de productos lácteos infantiles en el país, como parte de sus acciones de control sanitario. La institución enfatizó que los productos disponibles actualmente en el mercado panameño son seguros y no representan peligro para los consumidores.