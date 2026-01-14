Minsa recomienda medidas para evitar golpes de calor y deshidratación

Ante el inicio de la temporada de verano y el incremento de las temperaturas, el Ministerio de Salud ( Minsa ) hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas al realizar ejercicios o actividades físicas al aire libre, con el fin de evitar afectaciones a la salud como la deshidratación, el agotamiento por calor o el golpe de calor.

En este contexto, Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, advirtió que las altas temperaturas representan un riesgo significativo, especialmente cuando no se toman las precauciones adecuadas.

Minsa recomienda medidas durante actividades al aire libre

"Cuando realizamos actividad física bajo el sol y en condiciones de calor intenso, el cuerpo puede perder líquidos y sales minerales rápidamente, lo que puede provocar mareos, calambres, fatiga extrema e incluso un golpe de calor, que constituye una emergencia médica", explicó el especialista.

El Dr. Rodríguez recomendó utilizar ropa adecuada, preferiblemente de algodón y en colores claros o pasteles, ya que estos permiten una mejor transpiración y no retienen el calor.

Asimismo, destacó la importancia del uso de bloqueador solar con un factor de protección mayor a 30, el cual debe aplicarse antes de iniciar la actividad física y reaplicarse cada dos horas, especialmente si se permanece en piscinas, playas u otros espacios al aire libre.

El especialista enfatizó que es fundamental mantener una hidratación constante, incluso cuando no se tenga sensación de sed, ya que la deshidratación puede provocar problemas renales y afectaciones en la piel, como resequedad y envejecimiento prematuro.

También reiteró el uso de lentes oscuros con protección UV, los cuales contribuyen a prevenir cataratas y otros daños oculares asociados a la exposición prolongada al sol. En cuanto a los horarios, recomendó realizar ejercicios en horas tempranas de la mañana o al final de la tarde, cuando la radiación solar es menos intensa.

Finalmente, el Dr. Rodríguez brindó recomendaciones especiales para la protección de los niños durante el verano, subrayando la necesidad de mantenerlos bajo la supervisión constante de un adulto, garantizar una adecuada hidratación, el uso de protector solar y ropa apropiada, así como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.