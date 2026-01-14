Parque Summit invita a niños a participar de los Talleres Guardaparques Summit.

El Parque Summit invita a niños, niñas y público en general a participar en los Talleres Guardaparques Summit, una experiencia educativa y ambiental que se desarrollará del 14 al 28 de enero.
Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente mediante el formulario disponible en la plataforma oficial https://pasarela.mupa.gob.pa/. Durante el proceso deberán seleccionar la opción Talleres Guardaparques, completar los datos requeridos y descargar el código QR, el cual deberá presentarse el día del taller seleccionado.
La participación en los talleres no tiene costo; sin embargo, los asistentes deberán pagar la entrada general al Parque Summit, según la siguiente tarifa:
- Niños y niñas menores de 5 años: gratis
- Panameños y residentes: B/.2.00
- Jubilados y estudiantes: B/.1.00
- Extranjeros: B/.5.00