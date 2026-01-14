Rector Eduardo Flores Castro anuncia que no buscará la reelección de la Universidad de Panamá

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, presentó una declaración jurada notarial en la que dejó constancia de que no se postulará a la reelección para el período 2026-2031.
Por su parte, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó el calendario oficial del proceso electoral, el cual establece el 1 de julio de 2026 como la fecha para la elección de las nuevas autoridades universitarias, incluyendo rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de los centros regionales de la UP.
Fechas claves para las elecciones en la Universidad de Panamá
- 4 de febrero de 2026: Entrega y publicación del registro electoral.
- Del 9 de marzo al 13 de abril de 2026: Periodo de postulaciones, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 20 de abril de 2026: Inicio de la admisión preliminar de candidaturas.
- Publicación oficial: Dentro de las 48 horas siguientes mediante edicto.
- 6 de mayo de 2026, 11:00 a.m.: Sorteo de colores y números de los candidatos.
- 29 de mayo de 2026: Fecha límite para que las autoridades en funciones renuncien si desean postularse, e inicio del periodo de propaganda electoral.
- 29 de junio de 2026: Cierre de la campaña electoral.