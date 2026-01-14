Rector Eduardo Flores Castro anuncia que no buscará la reelección de la Universidad de Panamá

Rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro.

Por Ana Canto El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, presentó una declaración jurada notarial en la que dejó constancia de que no se postulará a la reelección para el período 2026-2031.

En su pronunciamiento, Flores Castro indicó que, una vez concluya su actual gestión, no aceptará ocupar ningún cargo de autoridad dentro de la Universidad de Panamá, institución a la que ha servido de manera ininterrumpida por más de 43 años.

