Ministra Lucy Molinar dialoga con rectores de universidades estatales para fortalecer el sistema educativo

La ministra Lucy Molinar señaló que se continuará trabajando en la construcción del futuro de la educación superior.

Ana Canto

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, sostuvo un amplio diálogo con los rectores de las distintas universidades estatales del país, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas orientadas a la consolidación del sistema educativo nacional.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la calidad de la educación superior, el rol de las universidades en la sociedad panameña, así como la coordinación de políticas educativas, mejoras académicas, infraestructura, seguridad y fortalecimiento institucional.

En la reunión participaron los rectores de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Especializada de las Américas, quienes coincidieron en la necesidad de alinear esfuerzos interinstitucionales para impulsar el desarrollo educativo del país.

La ministra Molinar señaló que se continuará trabajando en la construcción del futuro de la educación superior, basada en el compromiso institucional y en la formación integral de los estudiantes. Asimismo, destacó que este diálogo permitió analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y definir las acciones educativas a desarrollar durante el año lectivo 2026.

