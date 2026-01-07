Ministra Lucy Molinar se refiere a denuncia contra docente detenido por presunto abuso a menor

La ministra de Educación, Lucy Molinar , se refirió a la detención provisional de un docente del Instituto Nacional por un presunto caso de abuso sexual y confirmó que, durante el proceso, se intentó invalidar las sanciones administrativas impuestas contra el educador.

Molinar explicó que, en el marco de la investigación interna de la institución, se detectaron intentos de anular la separación del cargo del acusado. En ese sentido, precisó que el personal administrativo presuntamente vinculado a estas acciones enfrenta un proceso abierto, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los menores y de la comunidad estudiantil.

"Nadie debe quedarse callado. Nosotros vamos a actuar con todas las herramientas que la ley nos permite, porque la integridad de los estudiantes no es negociable. No vamos a excusar a nadie frente a hechos tan terribles como estos", señaló la ministra de Educación.

Las autoridades educativas indicaron que las investigaciones continuarán y reiteraron el llamado a padres de familia y estudiantes a denunciar cualquier hecho de violencia dentro de los centros escolares.