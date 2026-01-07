Ministra Lucy Molinar se refiere a denuncia contra docente detenido por presunto abuso a menor

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refirió a la detención provisional de un docente del Instituto Nacional por un presunto caso de abuso sexual y confirmó que, durante el proceso, se intentó invalidar las sanciones administrativas impuestas contra el educador.
"Nadie debe quedarse callado. Nosotros vamos a actuar con todas las herramientas que la ley nos permite, porque la integridad de los estudiantes no es negociable. No vamos a excusar a nadie frente a hechos tan terribles como estos", señaló la ministra de Educación.
Las autoridades educativas indicaron que las investigaciones continuarán y reiteraron el llamado a padres de familia y estudiantes a denunciar cualquier hecho de violencia dentro de los centros escolares.