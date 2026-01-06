MEDUCA denuncia agresión de exfuncionaria contra colaboradora de un plantel.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro del Ministerio de Educación (MEDUCA) reiteró su rechazo a cualquier comportamiento violento que atente contra la integridad de las personas y el normal desarrollo de las funciones institucionales.
Ante la situación, el MEDUCA activó los protocolos de seguridad correspondientes y solicitó la intervención de unidades de la Policía Nacional, que asumieron el control del lugar.
Asimismo, se priorizó la atención de la funcionaria afectada, quien actualmente recibe atención médica.
Por el momento, la Dirección Regional colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.