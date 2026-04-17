Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 11:06

Investigan presunto acoso escolar en el corregimiento de Alcalde Díaz y activan protocolo estudiantil

El MEDUCA inició una investigación formal en Panamá Norte ante un presunto caso de acoso escolar entre estudiantes.

Investigan presunto acoso escolar en el corregimiento de Alcalde Díaz.

Investigan presunto acoso escolar en el corregimiento de Alcalde Díaz.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Regional de Educación de Panamá Norte inició una investigación formal ante un presunto caso de acoso escolar registrado en un centro educativo del corregimiento de Alcalde Díaz.

La directora regional, Yadira Esquivel, confirmó que, una vez recibida la denuncia, se procedió a activar de inmediato el protocolo de seguridad estudiantil para garantizar la integridad de los afectados y determinar las responsabilidades correspondientes bajo el marco administrativo y educativo.

Como parte del procedimiento, el caso ha sido referido al Gabinete Psicopedagógico, encargado de brindar el acompañamiento emocional y técnico tanto a los menores como a sus familias.

Esquivel detalló que la coordinación de disciplina ya sostuvo reuniones con los padres de los cuatro estudiantes involucrados, además de realizar entrevistas con supervisores y testigos del plantel, con el fin de reconstruir los hechos y establecer las medidas correctivas necesarias para restablecer la sana convivencia escolar.

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