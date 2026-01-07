Detienen a exfuncionaria del MEDUCA por ataque con químico a colaboradora de la regional capitalina

Detienen a exfuncionaria del MEDUCA por ataque en la regional de educación.

Este martes 6 de enero se registró un hecho violento en la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cuando una exfuncionaria del Ministerio de Educación (MEDUCA) arrojó potasa, un químico corrosivo utilizado para destapar cañerías, contra una colaboradora de la institución.

De acuerdo con la ministra de Educación, Lucy Molinar, la funcionaria afectada, quien labora en el Departamento de Recursos Humanos, se encuentra hospitalizada.

Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar. La presunta agresora manifestó padecer una condición psiquiátrica y alegó que no podía ser procesada; sin embargo, actualmente se encuentra detenida.

Molinar indicó además que la exfuncionaria había proferido amenazas de muerte contra una directora de escuela en ocasiones anteriores.

Por el momento, la Dirección Regional de Educación colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.