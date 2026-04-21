Selección de Panamá se enfrentará ante República Dominicana como despedida rumbo al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó que la Selección de Panamá disputará un partido amistoso frente a su similar de República Dominicana el próximo miércoles 3 de junio. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:45 p.m., servirá como el duelo oficial de despedida ante la afición local antes de partir hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Ruta mundialista: Rivales de jerarquía
Tras el amistoso en casa, el onceno nacional iniciará su travesía mundialista en Norteamérica. Panamá ha quedado encuadrada en un grupo de máxima exigencia donde se enfrentará a:
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
Los partidos de la fase de grupos para la selección panameña se distribuirán entre sedes de Canadá (incluyendo Toronto) y Estados Unidos.