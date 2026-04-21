Panamá Deportes -  21 de abril de 2026 - 09:39

Selección de Panamá se enfrentará ante República Dominicana como despedida rumbo al Mundial 2026

Tras el amistoso en casa, la Selección de Panamá iniciará su travesía en el Mundial 2026 en Norteamérica.

La Selección de Panamá se enfrentará ante República Dominicana.

La Selección de Panamá se enfrentará ante República Dominicana.

@FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó que la Selección de Panamá disputará un partido amistoso frente a su similar de República Dominicana el próximo miércoles 3 de junio. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:45 p.m., servirá como el duelo oficial de despedida ante la afición local antes de partir hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Respecto a la logística para este compromiso, la federación comunicó que próximamente se anunciará el inicio de la venta de boletos en línea, los cuales podrán ser adquiridos a través de las plataformas oficiales autorizadas.

Ruta mundialista: Rivales de jerarquía

Tras el amistoso en casa, el onceno nacional iniciará su travesía mundialista en Norteamérica. Panamá ha quedado encuadrada en un grupo de máxima exigencia donde se enfrentará a:

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana

Los partidos de la fase de grupos para la selección panameña se distribuirán entre sedes de Canadá (incluyendo Toronto) y Estados Unidos.

Embed - Federación Panameña de Fútbol on Instagram: "¡DESPEDIDA EN EL ROMMEL! El Rommel se prepara para despedirlos . La selección #PanamáMayor anuncia su último partido en casa previo al @fifaworldcup . República Dominicana Estadio Rommel Fernández 3 de junio 7:45 pm Próximamente estaremos brindando más detalles sobre los boletos para el partido."
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