Selección de Panamá se enfrentará ante República Dominicana como despedida rumbo al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) confirmó que la Selección de Panamá disputará un partido amistoso frente a su similar de República Dominicana el próximo miércoles 3 de junio. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:45 p.m., servirá como el duelo oficial de despedida ante la afición local antes de partir hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Respecto a la logística para este compromiso, la federación comunicó que próximamente se anunciará el inicio de la venta de boletos en línea, los cuales podrán ser adquiridos a través de las plataformas oficiales autorizadas.

Ruta mundialista: Rivales de jerarquía

Tras el amistoso en casa, el onceno nacional iniciará su travesía mundialista en Norteamérica. Panamá ha quedado encuadrada en un grupo de máxima exigencia donde se enfrentará a:

Inglaterra

Croacia

Ghana

Los partidos de la fase de grupos para la selección panameña se distribuirán entre sedes de Canadá (incluyendo Toronto) y Estados Unidos.