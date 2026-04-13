MEDUCA suspende las clases en regiones de Veraguas, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que las clases se mantendrán suspendidas este martes 14 de abril en áreas críticas de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. La medida responde a las adversas condiciones climáticas y al riesgo que representan las crecidas de ríos y deslizamientos en estas regiones.