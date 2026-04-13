MEDUCA suspende las clases en regiones de Veraguas, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que las clases se mantendrán suspendidas este martes 14 de abril en áreas críticas de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. La medida responde a las adversas condiciones climáticas y al riesgo que representan las crecidas de ríos y deslizamientos en estas regiones.
Zonas afectadas por la suspensión:
- Veraguas: Corregimiento de Calovébora.
- Comarca Ngäbe-Buglé: Región de Ñö Kribo.
- Bocas del Toro (13 centros educativos):
Área de San San y Risco: Quebrada Canela, Bisira N°3, Alto Dos Caños Anexa, Dos Caños Abajo, San San Drury, San San Mona, San San Medio, San San y Oriente de Risco.
Área del Teribe: Sieking, Solkin, Tres Piedras y Sieyic.
-
El Meduca reiteró a los padres de familia la necesidad de extremar las medidas de precaución y supervisión, priorizando la seguridad de los menores. Asimismo, se insta a los estudiantes a reforzar sus conocimientos mediante el material educativo disponible para evitar retrocesos en su proceso de aprendizaje durante esta contingencia.