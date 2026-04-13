Ngäbe Buglé Nacionales -  13 de abril de 2026 - 15:03

MEDUCA suspende las clases en regiones de Veraguas, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé

El Meduca reiteró a los padres de familia la necesidad de extremar las medidas de precaución y supervisión, priorizando la seguridad de los menores.

MEDUCA se pronuncia ante los casos de lluvias en el oriente de Panamá. 

MEDUCA se pronuncia ante los casos de lluvias en el oriente de Panamá. 

@MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que las clases se mantendrán suspendidas este martes 14 de abril en áreas críticas de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. La medida responde a las adversas condiciones climáticas y al riesgo que representan las crecidas de ríos y deslizamientos en estas regiones.

Zonas afectadas por la suspensión:

  • Veraguas: Corregimiento de Calovébora.
  • Comarca Ngäbe-Buglé: Región de Ñö Kribo.
  • Bocas del Toro (13 centros educativos):

    • Área de San San y Risco: Quebrada Canela, Bisira N°3, Alto Dos Caños Anexa, Dos Caños Abajo, San San Drury, San San Mona, San San Medio, San San y Oriente de Risco.

    • Área del Teribe: Sieking, Solkin, Tres Piedras y Sieyic.

El Meduca reiteró a los padres de familia la necesidad de extremar las medidas de precaución y supervisión, priorizando la seguridad de los menores. Asimismo, se insta a los estudiantes a reforzar sus conocimientos mediante el material educativo disponible para evitar retrocesos en su proceso de aprendizaje durante esta contingencia.

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