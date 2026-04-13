Bocas del Toro Nacionales -  13 de abril de 2026 - 13:04

¡Trágico! Adolescente de 15 de años muere al intentar cruzar un río en Ngäbe Buglé

La fuerte crecida del río, provocada por las intensas lluvias, generó una cabeza de agua que arrastró al adolescente.

El adolescente fue reportado desaparecido el domingo 12 de abril. 

El adolescente fue reportado desaparecido el domingo 12 de abril. 

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Una tragedia enluta a la comarca Ngäbe Buglé tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años, quien falleció al intentar cruzar un río en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú. El hecho ocurrió ayer, cuando el adolescente regresaba a su hogar luego de realizar tareas escolares en una comunidad vecina.

La fuerte crecida del río, provocada por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, generó una cabeza de agua que arrastró al menor. Ante su desaparición, familiares, docentes y moradores del área iniciaron una intensa labor de búsqueda que culminó la mañana de este lunes con la recuperación del cadáver.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la precaución al intentar cruzar cauces de agua durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas montañosas donde las crecidas suelen ser repentinas y violentas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043750144630210762&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS aborda atrasos en pagos a médicos internos y residentes

CEPANIM 2026: más de 400 mil jubilados recibirán el pago en junio

Accidente en Antón: choque frontal entre camiones deja víctimas fatales

Recomendadas

Más Noticias