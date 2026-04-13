¡Trágico! Adolescente de 15 de años muere al intentar cruzar un río en Ngäbe Buglé

El adolescente fue reportado desaparecido el domingo 12 de abril. TReporta

Por Ana Canto Una tragedia enluta a la comarca Ngäbe Buglé tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años, quien falleció al intentar cruzar un río en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú. El hecho ocurrió ayer, cuando el adolescente regresaba a su hogar luego de realizar tareas escolares en una comunidad vecina.

La fuerte crecida del río, provocada por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, generó una cabeza de agua que arrastró al menor. Ante su desaparición, familiares, docentes y moradores del área iniciaron una intensa labor de búsqueda que culminó la mañana de este lunes con la recuperación del cadáver.

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