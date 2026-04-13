¡Trágico! Adolescente de 15 de años muere al intentar cruzar un río en Ngäbe Buglé

Una tragedia enluta a la comarca Ngäbe Buglé tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años, quien falleció al intentar cruzar un río en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú. El hecho ocurrió ayer, cuando el adolescente regresaba a su hogar luego de realizar tareas escolares en una comunidad vecina.
Las autoridades locales han reiterado el llamado a la precaución al intentar cruzar cauces de agua durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas montañosas donde las crecidas suelen ser repentinas y violentas.