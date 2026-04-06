SENNIAF reporta evasión de adolescentes de un albergue privado.

Por Ana Canto La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informa a la ciudadanía sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado, hecho que motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.

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Como resultado de estas acciones, una de las adolescentes ya ha sido localizada y se encuentra bajo resguardo. Asimismo, se informa que en las próximas horas se procederá con la activación de la Alerta Amber, con el fin de dar con el paradero de las dos menores restantes.

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La institución reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y hace un llamado a la población para colaborar con cualquier información que contribuya a la pronta ubicación de las menores a través de las líneas de emergencia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040950747928396182&partner=&hide_thread=false Tres adolescentes se evadieron de un albergue privado, informó la Senniaf. La entidad indicó que tras la activación de los protocolos de búsqueda se logró la ubicación de una y se activará la @AlertaAmberPma para dar con el paradero de las otras dos. pic.twitter.com/6WXA2K62Dg — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026