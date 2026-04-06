SENNIAF reporta evasión de adolescentes de un albergue privado.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informa a la ciudadanía sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado, hecho que motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.
La institución reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y hace un llamado a la población para colaborar con cualquier información que contribuya a la pronta ubicación de las menores a través de las líneas de emergencia.