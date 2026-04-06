Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 09:40

SENNIAF reporta evasión de adolescentes de un albergue privado

La SENNIAF informó que una de las adolescentes ya ha sido localizada y se encuentra bajo resguardo.

SENNIAF reporta evasión de adolescentes de un albergue privado.

SENNIAF reporta evasión de adolescentes de un albergue privado.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informa a la ciudadanía sobre la evasión de tres adolescentes de un albergue privado, hecho que motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.

Como resultado de estas acciones, una de las adolescentes ya ha sido localizada y se encuentra bajo resguardo. Asimismo, se informa que en las próximas horas se procederá con la activación de la Alerta Amber, con el fin de dar con el paradero de las dos menores restantes.

La institución reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y hace un llamado a la población para colaborar con cualquier información que contribuya a la pronta ubicación de las menores a través de las líneas de emergencia.

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