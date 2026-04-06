Proyecto Puerto Barú: experto descarta que firmas obliguen nuevo estudio ambiental

El abogado ambientalista Harley Mitchell afirmó que la recolección de firmas ciudadanas no tiene validez legal para obligar la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú .

Mitchell fue enfático al señalar que: “No existe ningún procedimiento mediante el cual la adquisición de firmas vaya a darle mayor legitimidad a una persona o grupo para que se vuelva a hacer un estudio de impacto ambiental que ya ha sido aprobado”. Mitchell fue enfático al señalar que: “No existe ningún procedimiento mediante el cual la adquisición de firmas vaya a darle mayor legitimidad a una persona o grupo para que se vuelva a hacer un estudio de impacto ambiental que ya ha sido aprobado”.

El experto explicó que, una vez aprobado el estudio, no se puede reiniciar el proceso únicamente por presión ciudadana.

Proyecto Puerto Barú: Seguimiento ambiental sí es obligatorio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041147541790552330?s=20&partner=&hide_thread=false El abogado @HarleyMitchellM, especialista en derecho ambiental, se refirió a la recolección de firmas para que se vuelva a realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú, y aclaró que “no existe ningún procedimiento mediante el cual la adquisición de firmas… pic.twitter.com/yvevdPdToa — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

El especialista destacó que lo que sí corresponde es el seguimiento del proyecto ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

En este proceso:

Se presentan informes periódicos

Se ajustan y perfeccionan los mecanismos de control

Se evalúa el cumplimiento de las normas ambientales

Petición de la UNESCO

Mitchell consideró que el Gobierno debe responder a la solicitud de la UNESCO sobre el proyecto.

Sin embargo, aclaró que:

El procedimiento técnico no cambia

Los análisis científicos siguen siendo los mismos

Lo que varía son los informes de seguimiento

El proyecto Puerto Barú ha generado debate entre sectores ciudadanos, ambientalistas y autoridades, especialmente por su impacto en áreas cercanas y ecosistemas.