Proyecto Puerto Barú: experto descarta que firmas obliguen nuevo estudio ambiental

El abogado ambientalista Harley Mitchell afirmó que la recolección de firmas ciudadanas no tiene validez legal para obligar la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú.
El experto explicó que, una vez aprobado el estudio, no se puede reiniciar el proceso únicamente por presión ciudadana.
Proyecto Puerto Barú: Seguimiento ambiental sí es obligatorio
El especialista destacó que lo que sí corresponde es el seguimiento del proyecto ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
En este proceso:
- Se presentan informes periódicos
- Se ajustan y perfeccionan los mecanismos de control
- Se evalúa el cumplimiento de las normas ambientales
Petición de la UNESCO
Mitchell consideró que el Gobierno debe responder a la solicitud de la UNESCO sobre el proyecto.
Sin embargo, aclaró que:
- El procedimiento técnico no cambia
- Los análisis científicos siguen siendo los mismos
- Lo que varía son los informes de seguimiento
El proyecto Puerto Barú ha generado debate entre sectores ciudadanos, ambientalistas y autoridades, especialmente por su impacto en áreas cercanas y ecosistemas.