Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 17:30

MEDUCA suspende clases este lunes en Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé por lluvias

MEDUCA suspende clases el 13 de abril en Veraguas y Ngäbe Buglé por lluvias y tormentas. Conoce las áreas afectadas.

MEDUCA suspende clases este lunes

MEDUCA suspende clases este lunes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases para este lunes 13 de abril en zonas específicas del país, debido a condiciones climáticas adversas.

Áreas donde no habrá clases según MEDUCA

La medida aplica en:

  • Calovébora (costa norte de Veraguas)
  • Región de Ñokribo

Riesgos por condiciones climáticas

La decisión se toma tras el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas.

Estas condiciones podrían generar:

  • Crecida de ríos y quebradas
  • Inundaciones puntuales
  • Deslizamientos de tierra
  • Fuertes ráfagas de viento
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Medida busca proteger a la comunidad educativa

El MEDUCA explicó que la suspensión tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, recomendó a los educadores de estas áreas evitar trasladarse a otros puntos por precaución.

Monitoreo constante

Las direcciones regionales se mantendrán en vigilancia permanente para evaluar la situación y comunicar oportunamente cuándo se reanudarán las clases.

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