MEDUCA suspende clases este lunes en Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé por lluvias

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases para este lunes 13 de abril en zonas específicas del país, debido a condiciones climáticas adversas.
- Calovébora (costa norte de Veraguas)
- Región de Ñokribo
Riesgos por condiciones climáticas
La decisión se toma tras el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas.
Estas condiciones podrían generar:
- Crecida de ríos y quebradas
- Inundaciones puntuales
- Deslizamientos de tierra
- Fuertes ráfagas de viento
Medida busca proteger a la comunidad educativa
El MEDUCA explicó que la suspensión tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Asimismo, recomendó a los educadores de estas áreas evitar trasladarse a otros puntos por precaución.
Monitoreo constante
Las direcciones regionales se mantendrán en vigilancia permanente para evaluar la situación y comunicar oportunamente cuándo se reanudarán las clases.