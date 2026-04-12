MEDUCA suspende clases este lunes en Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé por lluvias

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases para este lunes 13 de abril en zonas específicas del país, debido a condiciones climáticas adversas.

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Calovébora (costa norte de Veraguas)

Región de Ñokribo

Riesgos por condiciones climáticas

La decisión se toma tras el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas.

Estas condiciones podrían generar:

Crecida de ríos y quebradas

Inundaciones puntuales

Deslizamientos de tierra

Fuertes ráfagas de viento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043444864864461076?s=20&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma anuncia la suspensión de las clases este lunes 13 de abril en el corregimiento de Calovébora, en la costa Norte de Veraguas y en la región de Ñokribo de la Comarca Ngäbe Buglé, ante el aviso de prevención emitido por el Sinaproc por condiciones atmosféricas… pic.twitter.com/RpDNqVmuga — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Medida busca proteger a la comunidad educativa

El MEDUCA explicó que la suspensión tiene como objetivo salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, recomendó a los educadores de estas áreas evitar trasladarse a otros puntos por precaución.

Monitoreo constante

Las direcciones regionales se mantendrán en vigilancia permanente para evaluar la situación y comunicar oportunamente cuándo se reanudarán las clases.