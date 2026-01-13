PANAMÁ Nacionales -  13 de enero de 2026 - 17:54

MIDES inicia este miércoles la primera entrega de cheques de prima de antigüedad de 2026

El MIDES indicó que aquellas personas que no puedan retirar su cheque en la fecha establecida deberán comunicarse al 500-6049 .

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que este miércoles 14 de enero de 2026 se realizará la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad a excolaboradores de la entidad.

La jornada tendrá lugar a las 10:00 a.m., en el auditorio del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ubicado en Plaza Edison, cuarto piso.

MIDES indicó que aquellas personas que no puedan retirar su cheque en la fecha establecida y residan en el interior del país, deberán comunicarse al 500-6049 para coordinar una nueva fecha de pago.

La institución exhorta a los interesados a consultar la lista completa de beneficiarios en la publicación oficial del MIDES.

