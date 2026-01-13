MIDES inicia este miércoles la primera entrega de cheques de prima de antigüedad de 2026

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que este miércoles 14 de enero de 2026 se realizará la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad a excolaboradores de la entidad.

La jornada tendrá lugar a las 10:00 a.m., en el auditorio del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ubicado en Plaza Edison, cuarto piso.

MIDES indicó que aquellas personas que no puedan retirar su cheque en la fecha establecida y residan en el interior del país, deberán comunicarse al 500-6049 para coordinar una nueva fecha de pago.

La institución exhorta a los interesados a consultar la lista completa de beneficiarios en la publicación oficial del MIDES.