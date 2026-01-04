El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará el 9 de marzo de 2026 con el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada: Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.
MIDES, primer pago 2026: fechas confirmadas y grupos por cobrar
El MIDES publicó el calendario de pago 2026 de Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Primer pago: del 9 al 20 de marzo
- Segundo pago: del 1 al 12 de junio
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Primer pago: del 23 al 27 de marzo
- Segundo pago: del 15 al 19 de junio
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
