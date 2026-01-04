Panamá Nacionales -  4 de enero de 2026 - 13:27

MIDES, primer pago 2026: fechas confirmadas y grupos por cobrar

El MIDES publicó el calendario de pago 2026 de Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Pagos del MIDES.

Pagos del MIDES.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) iniciará el 9 de marzo de 2026 con el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada: Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
calendario-pagos-mides-2026
Calendario de pago del MIDES 2026.

Calendario de pago del MIDES 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Depuración de beneficiarios de 120 a los 65 y Ángel Guardián continuará en 2026, anuncia MIDES

Educación inicial: más de 1,800 niños egresan de los CAIPI del MIDES en 2025

Este lunes inicia la preinscripción del primer período de clases 2026 del INADEH

Recomendadas

Más Noticias