Enfermera recibe tres disparos en intento de femicidio en Atalaya; agresor se suicida

Una enfermera resultó gravemente herida tras recibir tres disparos durante un intento de femicidio registrado en la comunidad de Atalaya, provincia de Veraguas, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en horas recientes y, tras herir a la mujer, el agresor se dio a la fuga, pero minutos después decidió quitarse la vida en un lote cercano a la residencia del alcalde del distrito.

Enfermera fue trasladada de urgencia

La mujer fue auxiliada por unidades de emergencia y trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008143664669958242?s=20&partner=&hide_thread=false Una enfermera recibió tres disparos en un intento de femicidio en la comunidad de Atalaya, en Veraguas, posteriormente el atacante decidió quitarse la vida en un lote cercano a la residencia del alcalde. pic.twitter.com/ijPsgpVhgq — Telemetro Reporta (@TReporta) January 5, 2026

Autoridades investigan el caso

La Policía Nacional y el Ministerio Público acordonaron las áreas donde ocurrieron los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque, confirmar la relación entre la víctima y el agresor, y recabar evidencias.

Este hecho ha generado conmoción en la comunidad de Atalaya, al tratarse de un nuevo caso de violencia contra la mujer, un problema que continúa siendo una preocupación social y de seguridad en el país.

Llamado a denunciar la violencia

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia doméstica o de género y recordaron que existen líneas de atención y protección para mujeres en riesgo, disponibles a nivel nacional.