Muere joven de 18 años tras disparos con arma de fuego de Colón

Un joven de 18 años fue asesinado tras recibir varios impactos de bala en el sector de Puerto Escondido, en la provincia de Colón. De acuerdo con los primeros informes, los sospechosos realizaron los disparos desde un vehículo en marcha.
De varios impactos de bala fue asesinato un joven de 18 años en el sector de Puerto Escondido, en la priovincia de Colón.— Telemetro Reporta (@TReporta) January 4, 2026
Los sospechosos realizaron disparos desde un vehículo en marcha. pic.twitter.com/GxjiHrUf12