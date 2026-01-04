Colón Nacionales -  4 de enero de 2026 - 18:50

Muere joven de 18 años tras disparos con arma de fuego de Colón

Personas cercanas del joven indicaron a las autoridades que el joven había recibido amenazas previamente.

Ana Canto
Un joven de 18 años fue asesinado tras recibir varios impactos de bala en el sector de Puerto Escondido, en la provincia de Colón. De acuerdo con los primeros informes, los sospechosos realizaron los disparos desde un vehículo en marcha.

Las autoridades mantienen las investigaciones del hecho, luego de que personas cercanas a la víctima indicaran que el joven había recibido amenazas previamente.

