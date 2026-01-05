Nicolás Maduro comparece ante tribunal de Nueva York tras su captura en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Manhattan, apenas dos días después de haber sido capturado en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, llegó al tribunal acompañado de su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cuatro cargos federales, entre ellos tráfico de cocaína, delitos que también alcanzan a su cónyuge, según la acusación presentada por la justicia estadounidense.

Contenido relacionado: Con una mezcla de sentimientos los venezolanos en Panamá siguen de cerca lo que ocurre en su país

Fuerte despliegue de seguridad en Manhattan

El traslado de Maduro y Flores se realizó bajo un estricto operativo de seguridad. El convoy estuvo compuesto por cinco vehículos escoltados por un importante número de agentes policiales, mientras que las calles aledañas al tribunal permanecieron cerradas durante su llegada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008160163010662507?s=20&partner=&hide_thread=false Vistas del traslado de Nicolás Maduro a un tribunal de Nueva York, esta mañana, y dos días después su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, es acusado de cuatro cargos, entre ellos, traficar cocaína al igual que su esposa, Cilia… pic.twitter.com/M8X5YLfM22 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 5, 2026

Imágenes difundidas por medios internacionales muestran a Maduro descendiendo con dificultad del vehículo, mientras era custodiado por agentes federales, en un hecho que marca un momento inédito en la historia política reciente de Venezuela.

Primera audiencia judicial en Estados Unidos

De acuerdo con la información disponible, la audiencia inicial estaba programada para realizarse a las 12:00 del mediodía (hora local), equivalente a las 17:00 GMT, en una corte federal de Manhattan.

Esta comparecencia ocurre luego de que Maduro fuera trasladado el sábado a Nueva York, tras ser detenido en Caracas, y recluido inicialmente en una instalación federal antes de su presentación ante el juez.

Nicolás Maduro mantiene cargos por narcotráfico

Las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de liderar una red de narcotráfico, con vínculos al envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, además de otros delitos federales. La acusación incluye también a Cilia Flores, quien llegó junto a él al tribunal.

El proceso judicial contra el mandatario venezolano se desarrolla en medio de fuertes tensiones diplomáticas y un debate internacional sobre las implicaciones políticas y legales del caso.

FUENTE: EFE