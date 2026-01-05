María Cristina Chen Stanziola: perfil de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

María Cristina Chen Stanziola es la nueva presidenta de la CSJ

La magistrada María Cristina Chen Stanziola fue elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el bienio 2026-2027, en cumplimiento del Artículo 74 del Código Judicial de la República de Panamá.

La elección fue realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y anunciada por la secretaria general del Órgano Judicial, Yanixa Yuen, durante una conferencia de prensa efectuada la noche del viernes 2 de enero de 2026, en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

María Cristina Chen Stanziola presidirá dos salas de la Corte

Con esta designación, Chen Stanziola continuará como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, la cual también presidirá, además de asumir la presidencia de la Sala Cuarta de Negocios Generales, conforme a la normativa vigente.

Juramentación y Junta Directiva 2026-2027

En el acto ceremonial, la nueva presidenta de la CSJ fue juramentada por la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas. Posteriormente, Chen Stanziola procedió a juramentar a la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 2026-2027.

image

La nueva Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la CSJ

Olmedo Arrocha Osorio, vicepresidente de la CSJ y presidente de la Sala Primera de lo Civil

Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal

Ejes de su gestión: independencia y modernización judicial

Durante su intervención, la magistrada presidenta subrayó que uno de los pilares de su gestión será reafirmar la independencia judicial como un principio irrenunciable, garantizando que las decisiones se adopten con estricto apego a la Constitución y la ley, libres de presiones externas y con respeto absoluto a los derechos fundamentales.

Asimismo, anunció que impulsará una administración de justicia moderna y eficiente, con énfasis en:

Transformación digital

Simplificación de procesos

Gestión judicial basada en datos

Reducción de la mora judicial

Mejora continua del servicio al ciudadano

Justicia centrada en la persona y transparencia

Chen Stanziola destacó que promoverá una justicia centrada en la persona, con especial atención al acceso de los grupos más vulnerables, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos.

image

“La transparencia, la rendición de cuentas y la ética judicial serán ejes transversales de nuestra labor”, afirmó la magistrada presidenta.

Autoridades presentes en el acto

En el anuncio oficial participaron magistrados y magistradas de las distintas salas de la CSJ, así como autoridades administrativas del Órgano Judicial, entre ellos: