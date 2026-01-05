María Cristina Chen Stanziola: perfil de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La magistrada María Cristina Chen Stanziola fue elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el bienio 2026-2027, en cumplimiento del Artículo 74 del Código Judicial de la República de Panamá.
María Cristina Chen Stanziola presidirá dos salas de la Corte
Con esta designación, Chen Stanziola continuará como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, la cual también presidirá, además de asumir la presidencia de la Sala Cuarta de Negocios Generales, conforme a la normativa vigente.
Juramentación y Junta Directiva 2026-2027
En el acto ceremonial, la nueva presidenta de la CSJ fue juramentada por la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas. Posteriormente, Chen Stanziola procedió a juramentar a la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 2026-2027.
La nueva Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
- María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la CSJ
- Olmedo Arrocha Osorio, vicepresidente de la CSJ y presidente de la Sala Primera de lo Civil
- Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal
Ejes de su gestión: independencia y modernización judicial
Durante su intervención, la magistrada presidenta subrayó que uno de los pilares de su gestión será reafirmar la independencia judicial como un principio irrenunciable, garantizando que las decisiones se adopten con estricto apego a la Constitución y la ley, libres de presiones externas y con respeto absoluto a los derechos fundamentales.
Asimismo, anunció que impulsará una administración de justicia moderna y eficiente, con énfasis en:
- Transformación digital
- Simplificación de procesos
- Gestión judicial basada en datos
- Reducción de la mora judicial
- Mejora continua del servicio al ciudadano
Justicia centrada en la persona y transparencia
Chen Stanziola destacó que promoverá una justicia centrada en la persona, con especial atención al acceso de los grupos más vulnerables, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos.
“La transparencia, la rendición de cuentas y la ética judicial serán ejes transversales de nuestra labor”, afirmó la magistrada presidenta.
Autoridades presentes en el acto
En el anuncio oficial participaron magistrados y magistradas de las distintas salas de la CSJ, así como autoridades administrativas del Órgano Judicial, entre ellos:
- Magistrados de la Sala Primera de lo Civil
- Magistradas de la Sala Segunda de lo Penal
- Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral
- La secretaria administrativa del Órgano Judicial, Dra. Vielza Ríos, entre otros funcionarios judiciales