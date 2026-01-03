Órgano Judicial elige a María Cristina Chen Stanziola como su nueva presidenta

La magistrada María Cristina Chen Stanziola emitió su primer discurso como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que reafirmó su compromiso con la independencia judicial, el respeto irrestricto a la Constitución y el impulso de una modernización responsable del sistema de justicia en Panamá.

Durante su intervención, Chen Stanziola subrayó que cada decisión adoptada bajo su presidencia estará apegada al marco constitucional y legal, destacando la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el Órgano Judicial.

Señaló que su gestión estará orientada a reafirmar la independencia judicial, garantizando que los fallos respondan únicamente al derecho y no a presiones externas.

María Cristina Chen apuesta por la modernización del sistema judicial

La nueva presidenta de la CSJ indicó que uno de los ejes centrales de su administración será la modernización del sistema de justicia, incorporando el uso responsable de las nuevas tecnologías como herramienta para agilizar procesos y mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.

En ese sentido, destacó la necesidad de capacitar al personal judicial, de manera que la transformación tecnológica vaya acompañada de una preparación adecuada y de una gestión más eficiente.

Mensaje institucional en un momento clave

El discurso de Chen Stanziola se produce en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor transparencia, eficiencia y credibilidad de las instituciones del Estado, particularmente del sistema judicial.

Con este mensaje inicial, la presidenta de la CSJ marcó una hoja de ruta centrada en el fortalecimiento institucional, la independencia de los jueces y la adaptación del Órgano Judicial a los desafíos del presente.

Su gestión será observada de cerca por distintos sectores, que esperan avances concretos en materia de modernización, ética judicial y acceso a la justicia.