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Ministro de Seguridad se refiere a operativos para capturar a 17 evadidos de la cárcel La Joyita

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a la evasión de 195 reclusos de la cárcel La Joyita: “Tenemos que hay todavía 17 personas que se encontraban detenidas que están prófugas del gran inicio que fue de 195 personas las cuales se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita. Hay 17 bloques de búsqueda hoy que tiene la Policía Nacional detrás de cada uno de ellos, diríamos hasta cierto punto personalizado. Igualmente le pedimos a la comunidad que aquel que tenga conocimiento de la ubicación de esta persona, no es tanto por la recompensa que se ofrece de los 2,000 balboa, sino por el hecho de llevarle la tranquilidad a la comunidad. La Policía Nacional hoy día está trabajando sin franquicia, sin vacaciones, precisamente para llevarle esa garantía de seguridad a toda la población panameña en las calles, ciudades, barrios de nuestro país”.