Panamá

Sobre requisas y sobrepoblación en centros penitenciarios, habló el ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se refirió a las requisas que se están desarrollando en algunos centros penitenciarios: “Creo que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad han sido claras siempre en que nosotros no ocultamos la verdad en ningún incidente, somos transparentes en cuanto a la información. "Estamos claros que la ministra de Gobierno ha expuesto la construcción de tres nuevas cárceles en distintos lugares de la República, precisamente porque tenemos que estar claros, las cárceles panameñas, puedo dar hoy el detalle del Complejo Penitenciarios La Joya, construido para cerca de 6 mil personas, hoy hay 15 mil detenidos en esa cárcel, estamos hablando de 120% más y entendemos igual que el Sistema Penitenciario nuestro se encuentra en una sobrepoblación de 168%”.