MIDES publica calendario de pagos 2026 de Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) compartió el calendario de pagos 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada: Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
