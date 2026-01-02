Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 10:28

Asamblea Nacional: Eliminación de servicios especiales y descentralización marcan discurso de Jorge Herrera

Jorge Herrera destacó que la nueva administración de la Asamblea Nacional, desde el 1 de julio de 2025, eliminó el uso de servicios especiales.

Presidente de la Asamblea Nacional

Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la instalación de la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el presidente de este Órgano del Estado, Jorge Herrera, se refirió a los avances en materia legislativa, así como a la discusión y aprobación de diversos proyectos de ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007106229106029032&partner=&hide_thread=false

CSS, MERCOSUR y Descentralización: algunos temas del discurso del presidente de la Asamblea

Herrera destacó que, a pesar de las críticas, se define como un político que gestiona y que reconoce la importancia de una correcta distribución del financiamiento público, a fin de que la población se beneficie en áreas como educación, salud y proyectos derivados de la descentralización, la cual, subrayó, debe contar con participación ciudadana y un manejo ejemplar de los recursos.

Asimismo, se refirió a la participación de la Asamblea Nacional en las negociaciones entre el Ministerio de Educación (MEDUCA) y los docentes que formaron parte de la huelga nacional contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS), así como a la aprobación de la Ley de Interés Preferencial y a la gira nacional para conocer los acuerdos relacionados con el MERCOSUR.

“Logramos los consensos para aprobar la Ley de Interés Preferencial, una ley que responde a una necesidad real de las familias panameñas, tanto en la capital como en el interior del país, pero que además, impulsa la economía nacional a través del sector de la construcción”, indicó Herrera.

El presidente de la Asamblea también informó que, a partir de este viernes, la ciudadanía podrá consultar la asistencia de los disputados a través del portal https://www.asamblea.gob.pa/ y de la aplicación móvil Lesgispan, la cual estará disponible durante este mes.

Finalmente, destacó que la nueva administración legislativa, desde el 1 de julio de 2025, eliminó el uso de servicios especiales, conocidos como la planilla 172, así como los alquileres de vehículos y el suministro de combustible, lo que ha permitido un ahorro de aproximadamente 2 millones de balboas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007105492036759668&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

EN VIVO | Informe del presidente José Raúl Mulino desde la Asamblea Nacional

VIDEO | EN VIVO Informe del presidente Mulino e instalación de la Asamblea Nacional

Comisión de Comercio se prepara para discutir proyecto de ley sobre etanol

Recomendadas

Más Noticias